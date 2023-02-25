Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Защитники Украины уничтожили более 147 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
650 рашистов ликвидировали защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n180307-650-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 147 тис. 470 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 650 осіб.
Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 375 танків;
- 6 тис. 609 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 373 одиниці артилерійських систем;
- 475 одиниць РСЗВ;
- 247 одиниць засобів ППО;
- 299 літаків;
- 288 гелікоптерів;
- 2 тис. 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 873 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 235 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 230 одиниць спеціальної техніки.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...