Защитники Украины уничтожили более 147 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n180307-650-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 147 тис. 470 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 650 осіб.

Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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