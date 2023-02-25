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Захисники України знищили понад 147 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

650 рашистів ліквідували захисники України (ІНФОГРАФІКА)

25 лют 2023, 09:16
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 147 тис. 470 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 650 осіб.





Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 375 танків;
  • 6 тис. 609 бойових броньованих машин;
  • 2 тис. 373 одиниці артилерійських систем;
  • 475 одиниць РСЗВ;
  • 247 одиниць засобів ППО;
  • 299 літаків;
  • 288 гелікоптерів;
  • 2 тис. 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 873 крилаті ракети;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 235 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 230 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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