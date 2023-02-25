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Захисники України знищили понад 147 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 147 тис. 470 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 650 осіб.
Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 375 танків;
- 6 тис. 609 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 373 одиниці артилерійських систем;
- 475 одиниць РСЗВ;
- 247 одиниць засобів ППО;
- 299 літаків;
- 288 гелікоптерів;
- 2 тис. 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 873 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 235 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 230 одиниць спеціальної техніки.
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