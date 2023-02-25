Украина уже две недели живет без дефицита мощности в энергосистеме

Украина уже две недели живет без дефицита мощности в энергосистемеhttps://racurs.ua/n180311-ukraina-uje-dve-nedeli-jivet-bez-deficita-moschnosti-v-energosisteme.htmlРакурс
В Україні дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже два тижні поспіль й наразі не прогнозується.
Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє перс-служба «Укренерго».
Зазначається, що споживання сьогодні дещо знижене — в межах характерного для вихідного дня зими. Ліміти споживання до областей не доводились.
Водночас через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополі та Марганцю Дніпропетровської області — там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.
Крім того, в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.
Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв’язку з погіршенням погодних умов, — зазначають в «Укренерго».