Украина уже две недели живет без дефицита мощности в энергосистеме

В Украине налаживается ситуация с энергоснабжением, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n180311-ukraina-uje-dve-nedeli-jivet-bez-deficita-moschnosti-v-energosisteme.html

Ракурс

В Україні дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже два тижні поспіль й наразі не прогнозується.

Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє перс-служба «Укренерго».

Зазначається, що споживання сьогодні дещо знижене — в межах характерного для вихідного дня зими. Ліміти споживання до областей не доводились.

Водночас через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополі та Марганцю Дніпропетровської області — там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

Крім того, в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.