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Ракурс
В Україні налагоджується ситуація з енергопостачанням, фото: «Ракурс»

Україна вже два тижні живе без дефіциту потужності в енергосистемі

25 лют 2023, 11:41
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В Україні дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже два тижні поспіль й наразі не прогнозується.





Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє перс-служба «Укренерго».

Зазначається, що споживання сьогодні дещо знижене — в межах характерного для вихідного дня зими. Ліміти споживання до областей не доводились.

Водночас через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополі та Марганцю Дніпропетровської області — там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

Крім того, в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв’язку з погіршенням погодних умов, — зазначають в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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