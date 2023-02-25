Україна вже два тижні живе без дефіциту потужності в енергосистемі

В Україні налагоджується ситуація з енергопостачанням, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n180311-ukrayina-vje-dva-tyjni-jyve-bez-deficytu-potujnosti-v-energosystemi.html

Ракурс

В Україні дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже два тижні поспіль й наразі не прогнозується.

Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє перс-служба «Укренерго».

Зазначається, що споживання сьогодні дещо знижене — в межах характерного для вихідного дня зими. Ліміти споживання до областей не доводились.

Водночас через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополі та Марганцю Дніпропетровської області — там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

Крім того, в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.