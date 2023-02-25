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Ракурс
Уничтожение рашистов, скриншот видео

120-мм миномет морской пехоты уничтожил группу рашистов на Донбассе (ВИДЕО)

25 фев 2023, 13:04
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На Донеччині мінометний розрахунок 36-ї Окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського разом із «пташками» 503-ї Окремого батальйону морської піхоти вдало відпрацював по рашистах.





Відповідне відео сьогодні, 25 лютого, опубліковане в Telegram-каналі Військово-морських сил.

Денний 120-мм пекельний запал морпіхи закріпили контрольним нічним, відправляючи російську піхоту на концерт кобзона, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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