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Знищення рашистів, скріншот відео
120-мм міномет морської піхоти знищив групу рашистів на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180313-120-mm-minomet-morskoyi-pihoty-znyschyv-grupu-rashystiv-na-donechchyni-video.htmlРакурс
На Донеччині мінометний розрахунок 36-ї Окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського разом із «пташками» 503-ї Окремого батальйону морської піхоти вдало відпрацював по рашистах.
Відповідне відео сьогодні, 25 лютого, опубліковане в Telegram-каналі Військово-морських сил.
Денний 120-мм пекельний запал морпіхи закріпили контрольним нічним, відправляючи російську піхоту на концерт кобзона, — наголошується в описі відео.
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