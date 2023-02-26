Количество разрушенных обстрелами домов Харькова назвал Терехов

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У Харкові російські обстріли зруйнували понад 5 тис. будинків.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Харкові Ігор Терехов, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Дуже великої руйнації нанесли нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані. 500 з них зовсім не підлягає відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків’ян перебувають без даху над головою, — наголосив він.
Терехов додав, що харків’янам, які залишилися без житла, місто надає гуртожитки.
Відбудувати за минулий рік вдалося 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями, зазначив мер Харкова.
Джерело: «РБК-Україна»
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