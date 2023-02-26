Количество разрушенных обстрелами домов Харькова назвал Терехов

Последствия российских обстрелов Харькова 9 сентября 2022 года, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n180350-kolichestvo-razrushennyh-obstrelami-domov-harkova-nazval-terehov.html

Ракурс

У Харкові російські обстріли зруйнували понад 5 тис. будинків.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Харкові Ігор Терехов, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Дуже великої руйнації нанесли нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані. 500 з них зовсім не підлягає відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків’ян перебувають без даху над головою, — наголосив він.

Терехов додав, що харків’янам, які залишилися без житла, місто надає гуртожитки.

Відбудувати за минулий рік вдалося 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями, зазначив мер Харкова.

Джерело: «РБК-Україна»