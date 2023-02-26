Кількість зруйнованих обстрілами будинків Харкова назвав Терехов

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Харкова 9 вересня 2022 року, фото: Олег Синєгубов
Кількість зруйнованих обстрілами будинків Харкова назвав Тереховhttps://racurs.ua/ua/n180350-kilkist-zruynovanyh-obstrilamy-budynkiv-harkova-nazvav-terehov.htmlРакурс
У Харкові російські обстріли зруйнували понад 5 тис. будинків.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Харкові Ігор Терехов, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Дуже великої руйнації нанесли нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані. 500 з них зовсім не підлягає відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків’ян перебувають без даху над головою, — наголосив він.
Терехов додав, що харків’янам, які залишилися без житла, місто надає гуртожитки.
Відбудувати за минулий рік вдалося 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями, зазначив мер Харкова.
Джерело: «РБК-Україна»
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...