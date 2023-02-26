Рашисты возобновили военные учения на оккупированной Херсонщине

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Российские захватчики снова проводят военные учения на Херсонщине, фото: «Анадолу»
Рашисты возобновили военные учения на оккупированной Херсонщинеhttps://racurs.ua/n180354-rashisty-vozobnovili-voennye-ucheniya-na-okkupirovannoy-hersonschine.htmlРакурс
Російські загарбники поновили проведення військових навчань на тимчасово окупованих територіях Генічеського району Херсонської області.
Про це сьогодні, 26 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
Після деякої паузи — в Генічеському районі окупанти відновили навчання своїх військових, — зазначив Хлань. — Крім того, з самого ранку чути й видно як проводять тренувальні польоти.
Також, за інформацією депутата, рашисти закрили на в’їзд та виїзд місто Нова Каховка.
Якщо Нова Каховка зачинена окупантами, то Каховка поки ні. Вільне пересування містом і можливий виїзд/в'їзд. Але людей вже лякають, що закриють і її, — зазначив Хлань.
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