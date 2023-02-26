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Ракурс
Российские захватчики снова проводят военные учения на Херсонщине, фото: «Анадолу»

Рашисты возобновили военные учения на оккупированной Херсонщине

26 фев 2023, 17:58
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Російські загарбники поновили проведення військових навчань на тимчасово окупованих територіях Генічеського району Херсонської області.





Про це сьогодні, 26 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Після деякої паузи — в Генічеському районі окупанти відновили навчання своїх військових, — зазначив Хлань. — Крім того, з самого ранку чути й видно як проводять тренувальні польоти.

Також, за інформацією депутата, рашисти закрили на в’їзд та виїзд місто Нова Каховка.

Якщо Нова Каховка зачинена окупантами, то Каховка поки ні. Вільне пересування містом і можливий виїзд/в'їзд. Але людей вже лякають, що закриють і її, — зазначив Хлань.

Источник: Ракурс


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