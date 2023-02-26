Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники знову проводять військові навчання на Херсонщині, фото: «Анадолу»

Рашисти поновили військові навчання на окупованій Херсонщині

26 лют 2023, 17:58
999

Російські загарбники поновили проведення військових навчань на тимчасово окупованих територіях Генічеського району Херсонської області.





Про це сьогодні, 26 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Після деякої паузи — в Генічеському районі окупанти відновили навчання своїх військових, — зазначив Хлань. — Крім того, з самого ранку чути й видно як проводять тренувальні польоти.

Також, за інформацією депутата, рашисти закрили на в’їзд та виїзд місто Нова Каховка.

Якщо Нова Каховка зачинена окупантами, то Каховка поки ні. Вільне пересування містом і можливий виїзд/в'їзд. Але людей вже лякають, що закриють і її, — зазначив Хлань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів