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Ракурс
Поляки раскрыли время передачи Украине остальных обещанных Leopard 2A4

Поляки раскрыли время передачи Украине остальных обещанных Leopard 2A4

27 фев 2023, 16:12
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У Польщі розповіли, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard 2A4.





Голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив агенції PAP, що решту обіцяних танків планують передати протягом кількох тижнів. За його словами, це відбудеться після завершення навчання українських танкових екіпажів у Польщі.

Відповідаючи на запитання про те, коли будуть передані наступні 10 обіцяних танків Leopard 2A4, Дворчик сказав:

Незабаром. Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання… Це перспектива на кілька тижнів, — сказав він.

Дворчик розповів, що Варшава незабаром передасть Україні й інші свої танки.

Відповідаючи на питання, коли обіцяні польські танки PT-91 прибудуть в Україну, він повідомив, що їхня передача разом із Т-72 також є питанням тижнів, «якщо не раніше».

Вони практично у процесі передачі, тому скоро будуть в Україні, — додав Дворчик.

РТ-91 Twardy — це польський основний бойовий танк, розроблений на базі радянського Т-72М1 за ліцензією. Перші прототипи були виготовлені в 1993 році, а базовий варіант серійно випускався на підприємстві Bumar-Łabędy до 2002 року.

Нагадаємо, минулої п’ятниці, у річницю російського повномасштабного вторгнення, Польща передала Україні першу партію з чотирьох танків Leopard 2.

Источник: Ракурс


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