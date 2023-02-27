Поляки розкрили час передачі Україні решти обіцяних танків Leopard 2A4

https://racurs.ua/ua/n180379-polyaky-rozkryly-chas-peredachi-ukrayini-reshty-obicyanyh-leopard-2a4.html

Ракурс

У Польщі розповіли, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard 2A4.

Голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив агенції PAP, що решту обіцяних танків планують передати протягом кількох тижнів. За його словами, це відбудеться після завершення навчання українських танкових екіпажів у Польщі.

Відповідаючи на запитання про те, коли будуть передані наступні 10 обіцяних танків Leopard 2A4, Дворчик сказав:

Незабаром. Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання… Це перспектива на кілька тижнів, — сказав він.

Дворчик розповів, що Варшава незабаром передасть Україні й інші свої танки.

Відповідаючи на питання, коли обіцяні польські танки PT-91 прибудуть в Україну, він повідомив, що їхня передача разом із Т-72 також є питанням тижнів, «якщо не раніше».

Вони практично у процесі передачі, тому скоро будуть в Україні, — додав Дворчик.

РТ-91 Twardy — це польський основний бойовий танк, розроблений на базі радянського Т-72М1 за ліцензією. Перші прототипи були виготовлені в 1993 році, а базовий варіант серійно випускався на підприємстві Bumar-Łabędy до 2002 року.

Нагадаємо, минулої п’ятниці, у річницю російського повномасштабного вторгнення, Польща передала Україні першу партію з чотирьох танків Leopard 2.