Более 460 детей стали жертвами российского вторжения

https://racurs.ua/n180547-462-rebenka-pogibli-za-vremya-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu-infografika.html

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В Україні станом на сьогодні, 4 березня, вже 462 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще понад 930 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 445;

Харківській області — 272;

Київській області — 123;

Херсонській області — 90;

Запорізькій області — 84;

Миколаївській області — 83;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 66;

Дніпропетровській області — 64.

Зокрема, стало відомо про загибель семимісячної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Запоріжжя 2 березня.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 438 зруйновані повністю.