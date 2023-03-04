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Более 460 детей стали жертвами российского вторжения

462 ребенка погибли за время российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)

4 мар 2023, 10:25
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В Україні станом на сьогодні, 4 березня, вже 462 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще понад 930 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 445;
  • Харківській області — 272;
  • Київській області — 123;
  • Херсонській області — 90;
  • Запорізькій області — 84;
  • Миколаївській області — 83;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 64.

Зокрема, стало відомо про загибель семимісячної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Запоріжжя 2 березня.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 438 зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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