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Понад 460 дітей стали жертвами російського вторгнення
462 дитини загинули за час російського вторгнення в Україну (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n180547-462-dytyny-zagynuly-za-chas-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на сьогодні, 4 березня, вже 462 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще понад 930 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 445;
- Харківській області — 272;
- Київській області — 123;
- Херсонській області — 90;
- Запорізькій області — 84;
- Миколаївській області — 83;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 64.
Зокрема, стало відомо про загибель семимісячної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Запоріжжя 2 березня.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 438 зруйновані повністю.
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