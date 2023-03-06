Защитники Украины уничтожили уже более 153 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n180604-650-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 153 тис. 770 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 650 осіб.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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