Захисники України знищили вже понад 153 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180604-650-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 153 тис. 770 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 650 осіб.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: