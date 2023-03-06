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Захисники України знищили вже понад 153 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

650 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

6 бер 2023, 08:41
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 153 тис. 770 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 650 осіб.





Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 423 танків;
  • 6 тис. 703 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 433 одиниці артилерійських систем;
  • 488 одиниці РСЗВ;
  • 250 одиниць засобів ППО;
  • 302 літаки;
  • 289 гелікоптерів;
  • 2 тис. 86 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 873 крилаті ракети;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 307 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 234 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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