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Ракурс
Рашисты пытаются перекидывать ДРГ моторными лодками, фото: Midjourney

Три моторных лодки с российскими диверсантами уничтожили за сутки на Херсонщине

6 мар 2023, 14:11
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На Херсонщині за добу українські військові знищили три моторні човни з російськими диверсантами.





Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

В районі Великого Потемкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено три переоблаштованих окупантами цивільних моторних човни, разом з ДРГ. 18 рашистів демілітарізовано, — вказано в повідомленні.

Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, знищили:

  • три зенітно-ракетних комплекси ворога;
  • дві одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на Лівобережжі;
  • два спостережні пости рашистів;
  • склад з боєприпасами.

Источник: Ракурс


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