Рашисты пытаются перекидывать ДРГ моторными лодками, фото: Midjourney

https://racurs.ua/n180613-tri-motornyh-lodki-s-rossiyskimi-diversantami-unichtojili-za-sutki-na-hersonschine.html

Ракурс

На Херсонщині за добу українські військові знищили три моторні човни з російськими диверсантами.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

В районі Великого Потемкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено три переоблаштованих окупантами цивільних моторних човни, разом з ДРГ. 18 рашистів демілітарізовано, — вказано в повідомленні.

Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, знищили: