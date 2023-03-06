Три моторні човни з російськими диверсантами знищили за добу на Херсонщині

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Рашисти намагаються перекидати ДРГ моторними човнами, фото: Midjourney
Три моторні човни з російськими диверсантами знищили за добу на Херсонщиніhttps://racurs.ua/ua/n180613-try-motorni-chovny-z-rosiyskymy-dyversantamy-znyschyly-za-dobu-na-hersonschyni.htmlРакурс
На Херсонщині за добу українські військові знищили три моторні човни з російськими диверсантами.
Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
В районі Великого Потемкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено три переоблаштованих окупантами цивільних моторних човни, разом з ДРГ. 18 рашистів демілітарізовано, — вказано в повідомленні.
Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, знищили:
- три зенітно-ракетних комплекси ворога;
- дві одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на Лівобережжі;
- два спостережні пости рашистів;
- склад з боєприпасами.
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