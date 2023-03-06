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Ракурс
Рашисти намагаються перекидати ДРГ моторними човнами, фото: Midjourney

Три моторні човни з російськими диверсантами знищили за добу на Херсонщині

6 бер 2023, 14:11
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На Херсонщині за добу українські військові знищили три моторні човни з російськими диверсантами.





Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

В районі Великого Потемкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено три переоблаштованих окупантами цивільних моторних човни, разом з ДРГ. 18 рашистів демілітарізовано, — вказано в повідомленні.

Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, знищили:

  • три зенітно-ракетних комплекси ворога;
  • дві одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на Лівобережжі;
  • два спостережні пости рашистів;
  • склад з боєприпасами.

Джерело: Ракурс


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