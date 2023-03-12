Рашисты размещают своих раненых в гражданских больницах оккупированного Запорожья — ЦНСhttps://racurs.ua/n180833-rashisty-razmeschaut-svoih-ranenyh-v-grajdanskih-bolnicah-okkupirovannogo-zaporojya-cns.htmlРакурс
Російські загарбники в тимчасово захоплених районах Запорізької області розміщують своїх поранених військових у цивільних лікарнях.
Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зокрема, у Бердянську з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділеннях розмістили 80 важкопоранених загарбників, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що окупанти раніше завезли до місцевих лікарень своїх медиків, оскільки українському медперсоналу не довіряють.
Відтак, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують використовувати цивільних у якості живого щита. Техніку розміщують поруч з відділеннями лікарень та поруч зі школам. Також там і розміщують й особовий склад, — додають у ЦНС.