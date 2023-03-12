Росіяни використовують цивільні лікарні на окупованих територіях, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/ua/n180833-rashysty-rozmischuut-svoyih-poranenyh-u-cyvilnyh-likarnyah-okupovanogo-zaporijjya-cns.html

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Російські загарбники в тимчасово захоплених районах Запорізької області розміщують своїх поранених військових у цивільних лікарнях.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, у Бердянську з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділеннях розмістили 80 важкопоранених загарбників, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що окупанти раніше завезли до місцевих лікарень своїх медиків, оскільки українському медперсоналу не довіряють.