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Ракурс
Росіяни використовують цивільні лікарні на окупованих територіях, фото: «Українські новини»

Рашисти розміщують своїх поранених у цивільних лікарнях окупованого Запоріжжя — ЦНС

12 бер 2023, 13:16
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Російські загарбники в тимчасово захоплених районах Запорізької області розміщують своїх поранених військових у цивільних лікарнях.





Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, у Бердянську з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділеннях розмістили 80 важкопоранених загарбників, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що окупанти раніше завезли до місцевих лікарень своїх медиків, оскільки українському медперсоналу не довіряють.

Відтак, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують використовувати цивільних у якості живого щита. Техніку розміщують поруч з відділеннями лікарень та поруч зі школам. Також там і розміщують й особовий склад, — додають у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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