Российский режиссер приехал под Киев снимать фильм о детях из Бахмута

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Ракурс

Російський режисер приїхав під Київ знімати фільм про дітей з Бахмута.

Йдеться про Олександра Молочнікова, який запросив дітей взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сиріт, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни.

Це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт.

Олександр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута найближчими днями дні під Києвом. Він з оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести знімання в реальній локації — зруйнованому домі. От тільки інформація про те, що режисер — росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників, — написала в ФБ українська режисерка Ірина Цілик.

Цілик — цьогорічний лауреат Шевченківської премії. Вона й розповіла, як про це стало відомо. Про цю ситуацію Цілик дізналася від українського художника-постановника Івана Левченка, до якого Молочніков звернувся із пропозицію попрацювати на проекті.

Ваня «включив дурачка», отримав сценарій і записав їхню аудіо-розмову. Зі слів Молочнікова, він має підтримку Офісу президента України і отримав прес-карти для себе та оператора, — розповідає Цілик.

У 2022 році Молочніков зняв серіал «Монастир» — веб-серіал російського виробництва.

«Ракурс» розповідав, що премію «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм» здобула стрічка про російського політика й опозиціонера Олексія Навального — «Навальний». Також у цій номінації був представлений український фільм «Будинок зі скалок».

Нагадаємо, Кабмін схвалив примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій. Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Діти, які опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них — на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя", — наголосили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.