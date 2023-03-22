Владимир Зеленский передал почетное отличие «Город-герой», скриншот видео

https://racurs.ua/n181215-zelenskiy-privez-v-harkov-pochetnoe-otlichie-gorod-geroy-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 22 березня, неанонсовано приїхав у Харків.

Так він передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Зеленського.

Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави, — зазначив Зеленський.

Також Зеленський повідомив про проведення наради щодо ситуації на Харківщині: відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям.

Заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в операційній зоні ОУВ «Харків». Обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією, — зазначив президента.

Також у Харкові Зеленський нагородив героїв, які відзначилися під час оборони Харківщини від агресора.