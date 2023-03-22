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Ракурс
Володимир Зеленський передав почесну відзнаку «Місто-герой», скріншот відео

Зеленський привіз до Харкова почесну відзнаку «Місто-герой» (ВІДЕО)

22 бер 2023, 19:57
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 22 березня, неанонсовано приїхав у Харків.





Так він передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Зеленського.

Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави, — зазначив Зеленський.

Також Зеленський повідомив про проведення наради щодо ситуації на Харківщині: відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям.

Заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в операційній зоні ОУВ «Харків». Обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією, — зазначив президента.

Також у Харкові Зеленський нагородив героїв, які відзначилися під час оборони Харківщини від агресора.

Джерело: Ракурс


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