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Ракурс
Зеленський відвідав фронт біля Бахмута

Зеленський відвідав фронт біля Бахмута (ФОТО, ВІДЕО)

22 бер 2023, 13:19
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Володимир Зеленський, президент України, 22 березня відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.





Відповідні відео та фото опублікували у соцмережах глави держави та Офісу президента.

Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України, — сказав президент.

Зеленський на передовій заслухав доповіді про перебіг бойових дій, поспілкувався з військовими та вручив державні нагороди.

Зокрема орден «Золота Зірка» отримав артилерист, капітан Ілля Вергун. Він воює з 24 лютого 2022 року. Керував протитанковими розрахунками під час звільнення Тростянця на Сумщині, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку.

Зеленський відвідав фронт біля Бахумта

Зеленський відвідав фронт біля Бахмута

Зеленський відвідав фронт біля Бахмута

Зеленський відвідав фронт біля Бахмута

Зеленський відвідав фронт біля Бахмута

Зеленський відвідав фронт біля Бахмута

Джерело: Ракурс


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