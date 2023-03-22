Зеленський відвідав фронт біля Бахмута

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 22 березня відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Відповідні відео та фото опублікували у соцмережах глави держави та Офісу президента.

Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України, — сказав президент.

Зеленський на передовій заслухав доповіді про перебіг бойових дій, поспілкувався з військовими та вручив державні нагороди.

Зокрема орден «Золота Зірка» отримав артилерист, капітан Ілля Вергун. Він воює з 24 лютого 2022 року. Керував протитанковими розрахунками під час звільнення Тростянця на Сумщині, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку.