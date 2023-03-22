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Ракурс
Українські сили розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута

Українські сили розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута

22 бер 2023, 10:47
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Наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для оборонців міста залишається складною, заявляють у британській розвідці.





Останніми днями українські сили почали локальну контратаку західніше Бахмута, щоби зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання.

Бої тривають довкола центру міста, українські оборонці залишаються під загрозою через оточення з півночі та півдня. Втім, є реальна можливість, що російський наступ на місто починає втрачати обмежений в часі імпульс, який досі мав. Частково через те, що деякі російські підрозділи перекидають на інші ділянки фронту.

Оцінка від ЗСУ

Тим часом у 46 бригаді, яка тримає оборону у Бахмуті, повідомили про запеклі міські бої зі змінним успіхом для обох сторін.

Просування росіян поки що має тактичний характер без критичних проблем для ЗСУ. У телеграм 46 бригади бійці написали, що тримають ключові вузли оборони і контролюють перехрестя.

Ліс у районі Іванівське став неприступним для ворога. Окупанти на північному фланзі оборони міста намагаються просунутися в напрямку Каналу з метою захоплення рубежу і висот у районі нього. Сильні бої в районі Оріхово-Василівка та Хромове, — стверджують українські військові.

Заява США

США підтримують керівництво України у важкій битві за Бахмут і продовжуватимуть забезпечувати Київ усім необхідним, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Відповідаючи в ефірі CNN на питання, чи не надто багато часу Київ приділяє боротьбі за Бахмут, Кірбі сказав:

Зараз 21 березня, а Бахмут все ще не зданий. Українці розставляють пріоритети у цій боротьбі — і росіяни явно розставили пріоритети. Ми […] маємо переконатися, що президент Зеленський має все необхідне, де б він не вирішив боротися. Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми будемо зосереджені.

За його словами, найближчі тижні будуть вирішальними у війні, і США очікують, що президент росії володимир путін спробує зробити ще один наступ.

Ми маємо переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була готова до цього, — додав він.

Джерело: Ракурс


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