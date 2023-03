Українські сили розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута

Наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для оборонців міста залишається складною, заявляють у британській розвідці.

Останніми днями українські сили почали локальну контратаку західніше Бахмута, щоби зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання.

