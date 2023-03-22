Кассетный снаряд, фото: Sobitie

https://racurs.ua/n181216-jitel-harkovschiny-podorvalsya-na-kassetnom-snaryade-v-pole-ova.html

Ракурс

На Харківщині 50-річний місцевий житель підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм він загинув на місці.

Трагедія сталася у селі Іванівка Ізюмського району. Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вкотре закликаю всіх бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані, — наголошує Синєгубов.

Нагадаємо, на Миколаївщині сьогодні троє місцевих жителів загинули внаслідок вибуху протитанкової міни.