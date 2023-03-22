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Ракурс
Касетний снаряд, фото: Sobitie

Житель Харківщини підірвався на касетному снаряді у полі — ОВА

22 бер 2023, 20:37
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На Харківщині 50-річний місцевий житель підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм він загинув на місці.





Трагедія сталася у селі Іванівка Ізюмського району. Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вкотре закликаю всіх бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані, — наголошує Синєгубов.

Нагадаємо, на Миколаївщині сьогодні троє місцевих жителів загинули внаслідок вибуху протитанкової міни.

Джерело: Ракурс


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