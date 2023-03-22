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Касетний снаряд, фото: Sobitie
Житель Харківщини підірвався на касетному снаряді у полі — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n181216-jytel-harkivschyny-pidirvavsya-na-kasetnomu-snaryadi-u-poli-ova.htmlРакурс
На Харківщині 50-річний місцевий житель підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм він загинув на місці.
Трагедія сталася у селі Іванівка Ізюмського району. Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вкотре закликаю всіх бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані, — наголошує Синєгубов.
Нагадаємо, на Миколаївщині сьогодні троє місцевих жителів загинули внаслідок вибуху протитанкової міни.
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