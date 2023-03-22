Последствия российской атаки беспилотниками в Ржищеве, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n181219-ataka-shahedami-v-kievskoy-oblasti-kolichestvo-jertv-vozroslo.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 22 березня, завдали удару безпілотниками-камікадзе по гуртожитках та навчальному закладу у Ржищеві Київської області.

Станом на 18.00 відомо про вісьмох загиблих, сімох постраждалих та одну врятовану людину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами можуть лишатись ще четверо людей.

До рятувальних робіт залучені 116 осіб та 27 одиниць техніки.

Цієї ночі у Ржищеві ударом безпілотників було частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.

Нагадаємо, всього на Київщині цієї ночі було збито 12 ворожих безпілотників.