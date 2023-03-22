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Наслідки російської атаки безпілотниками у Ржищеві, фото: ДСНС
Атака «шахедами» на Київщині — кількість жертв зрослаhttps://racurs.ua/ua/n181219-ataka-shahedamy-na-kyyivschyni-kilkist-jertv-zrosla.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 22 березня, завдали удару безпілотниками-камікадзе по гуртожитках та навчальному закладу у Ржищеві Київської області.
Станом на 18.00 відомо про вісьмох загиблих, сімох постраждалих та одну врятовану людину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами можуть лишатись ще четверо людей.
До рятувальних робіт залучені 116 осіб та 27 одиниць техніки.
Цієї ночі у Ржищеві ударом безпілотників було частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.
Нагадаємо, всього на Київщині цієї ночі було збито 12 ворожих безпілотників.
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