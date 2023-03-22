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Ракурс
Уничтоженная российская военная техника, скриншот видео

«Винницкие скифы» уничтожили российский танк с экипажем (ВИДЕО)

22 мар 2023, 22:45
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Українські військові з 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російський танк із екіпажем, котрий намагався атакувати позиції ЗСУ.





Відповідне відео сьогодні, 22 березня, було опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ. Але не врахував, що натрапив на наших воїнів — «Вінницьких скіфів». Хлопці не просто втримали позицію, а й знищили орківський танк разом із екіпажем, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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