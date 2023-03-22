Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтоженная российская военная техника, скриншот видео
«Винницкие скифы» уничтожили российский танк с экипажем (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181220-vinnickie-skify-unichtojili-rossiyskiy-tank-s-ekipajem-video.htmlРакурс
Українські військові з 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російський танк із екіпажем, котрий намагався атакувати позиції ЗСУ.
Відповідне відео сьогодні, 22 березня, було опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ. Але не врахував, що натрапив на наших воїнів — «Вінницьких скіфів». Хлопці не просто втримали позицію, а й знищили орківський танк разом із екіпажем, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...