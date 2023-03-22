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Знищена російська військова техніка, скріншот відео
«Вінницькі скіфи» знищили російський танк з екіпажем (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181220-vinnycki-skify-znyschyly-rosiyskyy-tank-z-ekipajem-video.htmlРакурс
Українські військові з 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російський танк із екіпажем, котрий намагався атакувати позиції ЗСУ.
Відповідне відео сьогодні, 22 березня, було опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ. Але не врахував, що натрапив на наших воїнів — «Вінницьких скіфів». Хлопці не просто втримали позицію, а й знищили орківський танк разом із екіпажем, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
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