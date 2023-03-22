Знищена російська військова техніка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n181220-vinnycki-skify-znyschyly-rosiyskyy-tank-z-ekipajem-video.html

Ракурс

Українські військові з 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російський танк із екіпажем, котрий намагався атакувати позиції ЗСУ.

Відповідне відео сьогодні, 22 березня, було опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ. Але не врахував, що натрапив на наших воїнів — «Вінницьких скіфів». Хлопці не просто втримали позицію, а й знищили орківський танк разом із екіпажем, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.