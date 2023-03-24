Работа по позициям оккупантов, скриншот видео

https://racurs.ua/n181278-ekipaj-ukrainskoy-shilki-pomogaet-pehote-unichtojaya-ukrepleniya-rashistov-video.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук опублікував відео, котре показує, як екіпаж української «Шилки» допомагає піхоті знищувати позиції окупантів

Знищення укріплень та кулеметного гнізда. Лиманський напрямок. Осінь 2022, — вказано в описі відео.

«Шилка» — зенітна самохідна установка радянського виробництва, призначена для безпосереднього протиповітряного прикриття наземних військ. Також може знизувати наземні цілі на відстані до 2 тис. метрів.

На озброєнні у «Шилки» — 23-мм чотирилюфна зенітна гармата.