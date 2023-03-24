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Ракурс
Робота по позиціях окупантів, скріншот відео

Екіпаж української «Шилки» допомагає піхоті, знищуючи укріплення рашистів (ВІДЕО)

24 бер 2023, 15:20
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Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук опублікував відео, котре показує, як екіпаж української «Шилки» допомагає піхоті знищувати позиції окупантів





Знищення укріплень та кулеметного гнізда. Лиманський напрямок. Осінь 2022, — вказано в описі відео.

«Шилка» — зенітна самохідна установка радянського виробництва, призначена для безпосереднього протиповітряного прикриття наземних військ. Також може знизувати наземні цілі на відстані до 2 тис. метрів.

На озброєнні у «Шилки» — 23-мм чотирилюфна зенітна гармата.

Джерело: Ракурс


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