Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: ОК «Север»

https://racurs.ua/n181356-rashisty-obstrelyali-dva-sela-na-chernigovschine-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 26 березня, здійснили два обстріли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Північ».

Станом на 20.00 26 березня відомо про такі випадки: