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Російські загарбники сьогодні, 26 березня, здійснили два обстріли прикордоння Чернігівської області.
Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Північ».
Станом на 20.00 26 березня відомо про такі випадки:
- з 14.40 до 15.00 зафіксовані три «приходи», ймовірно з міномета 120 мм, в район села Карповичі. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила, в результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок;
- з 17.25 до 17.55 зафіксовано вісім «приходів», ймовірно з міномета 120 мм, в район села Блешня. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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