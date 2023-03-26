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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ОК «Північ»

Рашисти обстріляли два села на Чернігівщині (ФОТО)

26 бер 2023, 21:28
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Російські загарбники сьогодні, 26 березня, здійснили два обстріли прикордоння Чернігівської області.





Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Північ».

Станом на 20.00 26 березня відомо про такі випадки:

  • з 14.40 до 15.00 зафіксовані три «приходи», ймовірно з міномета 120 мм, в район села Карповичі. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила, в результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок;
  • з 17.25 до 17.55 зафіксовано вісім «приходів», ймовірно з міномета 120 мм, в район села Блешня. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ОК «Північ»

Джерело: Ракурс


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