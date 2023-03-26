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Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ОК «Північ»
Рашисти обстріляли два села на Чернігівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n181356-rashysty-obstrilyaly-dva-sela-na-chernigivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 березня, здійснили два обстріли прикордоння Чернігівської області.
Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Північ».
Станом на 20.00 26 березня відомо про такі випадки:
- з 14.40 до 15.00 зафіксовані три «приходи», ймовірно з міномета 120 мм, в район села Карповичі. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила, в результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок;
- з 17.25 до 17.55 зафіксовано вісім «приходів», ймовірно з міномета 120 мм, в район села Блешня. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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