ВСУ ликвидировали одного из виновников Иловайской трагедии

ВСУ ликвидировали одного из виновников Иловайской трагедииhttps://racurs.ua/n181357-vsu-likvidirovali-odnogo-iz-vinovnikov-ilovayskoy-tragedii.htmlРакурс
Українські військові ліквідували російського офіцера Дмитра Лисицького, причетного до розстрілу захисників України, котрі в 2014 році потрапили в оточення в районі Іловайська на Донеччині.
Про це сьогодні, 26 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Наші воїни ліквідували офіцера армії рф дмітрія лісіцкого, який був одним із тих, хто влаштував розстріл українських захисників у 2014 році в Іловайському котлі, — зазначив Братчук. — Ласкаво просимо до пекла, мерзото!
Також про ліквідацію Лисицького у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Юрій Бутусов.
Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, які проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка у 2014-му році. За війну в Україні в січні 2015-го Лисицький був нагороджений званням Герой Росії, — зазначив Бутусов.