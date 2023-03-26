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Ракурс
Українські військові ліквідували Дмитра Лисицького, фото: Сергій Братчук

ЗСУ ліквідували одного з винуватців Іловайської трагедії

26 бер 2023, 21:56
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Українські військові ліквідували російського офіцера Дмитра Лисицького, причетного до розстрілу захисників України, котрі в 2014 році потрапили в оточення в районі Іловайська на Донеччині.





Про це сьогодні, 26 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Наші воїни ліквідували офіцера армії рф дмітрія лісіцкого, який був одним із тих, хто влаштував розстріл українських захисників у 2014 році в Іловайському котлі, — зазначив Братчук. — Ласкаво просимо до пекла, мерзото!

Також про ліквідацію Лисицького у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, які проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка у 2014-му році. За війну в Україні в січні 2015-го Лисицький був нагороджений званням Герой Росії, — зазначив Бутусов.

Українські військові ліквідували Дмитра Лисицького, фото: Сергій Братчук

Українські військові ліквідували Дмитра Лисицького, фото: Юрій Бутусов

Джерело: Ракурс


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