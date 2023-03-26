ЗСУ ліквідували одного з винуватців Іловайської трагедії

Українські військові ліквідували Дмитра Лисицького, фото: Сергій Братчук

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Ракурс

Українські військові ліквідували російського офіцера Дмитра Лисицького, причетного до розстрілу захисників України, котрі в 2014 році потрапили в оточення в районі Іловайська на Донеччині.

Про це сьогодні, 26 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Наші воїни ліквідували офіцера армії рф дмітрія лісіцкого, який був одним із тих, хто влаштував розстріл українських захисників у 2014 році в Іловайському котлі, — зазначив Братчук. — Ласкаво просимо до пекла, мерзото!

Також про ліквідацію Лисицького у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Юрій Бутусов.