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Защитники Украины ликвидировали более 171 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
610 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n181358-610-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 171 тис. 160 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб.
Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 595 танків;
- 6 тис. 953 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 638 одиниць артилерійських систем;
- 523 одиниці РСЗВ;
- 277 одиниць засобів ППО;
- 305 літаків;
- 291 гелікоптер;
- 2 тис. 216 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 493 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 285 одиниць спеціальної техніки.
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