Захисники України ліквідували вже понад 171 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181358-610-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 171 тис. 160 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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