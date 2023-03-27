Рашисты несут значительные потери в ходе вторжения в Украину, фото: «ВолыньPost»

https://racurs.ua/n181359-100-tel-pogibshih-rashistov-dostavili-v-morg-na-luganschine-genshtab.html

Ракурс

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат в ході вторгнення в Україну.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, за інформацією Генштабу, у селищі Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян.

Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів, — зазначають у Генштабі.

Раніше у Генштабі також повідомляли, що величезні втрати змушують росіян облаштовувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів. Зокрема, у Нововасилівці Приазовського району Запорізької області окупанти використовують місцеву лікарню як шпиталь.