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Рашисты несут значительные потери в ходе вторжения в Украину, фото: «ВолыньPost»

100 тел погибших рашистов доставили в морг на Луганщине — Генштаб

27 мар 2023, 08:38
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Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат в ході вторгнення в Україну.





Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, за інформацією Генштабу, у селищі Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян.

Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів, — зазначають у Генштабі.

Раніше у Генштабі також повідомляли, що величезні втрати змушують росіян облаштовувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів. Зокрема, у Нововасилівці Приазовського району Запорізької області окупанти використовують місцеву лікарню як шпиталь.

Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу, — зазначалося в повідомленні.

Источник: Ракурс


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