100 тіл загиблих рашистів доставили в морг на Луганщині — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n181359-100-til-zagyblyh-rashystiv-dostavyly-v-morg-na-luganschyni-genshtab.htmlРакурс
Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат в ході вторгнення в Україну.
Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, за інформацією Генштабу, у селищі Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян.
Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів, — зазначають у Генштабі.
Раніше у Генштабі також повідомляли, що величезні втрати змушують росіян облаштовувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів. Зокрема, у Нововасилівці Приазовського району Запорізької області окупанти використовують місцеву лікарню як шпиталь.
Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу, — зазначалося в повідомленні.