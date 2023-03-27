Рашисти зазнають значних втрат в ході вторгнення в Україну, фото: «ВолиньPost»

https://racurs.ua/ua/n181359-100-til-zagyblyh-rashystiv-dostavyly-v-morg-na-luganschyni-genshtab.html

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Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат в ході вторгнення в Україну.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, за інформацією Генштабу, у селищі Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян.

Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів, — зазначають у Генштабі.

Раніше у Генштабі також повідомляли, що величезні втрати змушують росіян облаштовувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів. Зокрема, у Нововасилівці Приазовського району Запорізької області окупанти використовують місцеву лікарню як шпиталь.