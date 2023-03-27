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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Олег Синегубов

Рашисты за сутки обстреляли 17 приграничных населенных пунктов Харьковщины (ФОТО)

27 мар 2023, 09:38
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Російські загарбники минулої доби обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.





Про це сьогодні, 27 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ударами ворога були Куп’янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села Харківщини, — зазначив Синєгубов.

Так, внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди. У селищі Дворічна Куп’янського району, яке зазнало обстрілів з мінометів та іншого озброєння, пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було, — наголошує Синєгубов.

В області триває гуманітарне розмінування — за минулу добу на Харківщині знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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