Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Олег Синєгубов

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Ракурс

Російські загарбники минулої доби обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це сьогодні, 27 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ударами ворога були Куп’янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села Харківщини, — зазначив Синєгубов.

Так, внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди. У селищі Дворічна Куп’янського району, яке зазнало обстрілів з мінометів та іншого озброєння, пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було, — наголошує Синєгубов.

В області триває гуманітарне розмінування — за минулу добу на Харківщині знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів.