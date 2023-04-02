СНБО разрабатывает 12 шагов для деоккупации Крыма. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n181581-12-shagov-dlya-osvobojdeniya-kryma-ot-okkupantov-nazvali-v-snbo.html

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Рада національної безпеки та оборони розробляє основні кроки, які будуть застосовуватись під час деокупації українського Криму.

Загалом для цього будуть запропоновані 12 кроків. Перший з них передбачає винесення питання щодо проекту та місця розташування в Криму пам’ятника щодо відомого слогану про російський воєнний корабель. Для цього можуть використати п'єдестал пам’ятника затопленим кораблям у Севастополі. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 2 квітня повідомив у Facebook.

Другий крок передбачає розробку розробляється люстраційний механізм персональної оцінки, яким, зокрема, визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб, громадян України, жителів Криму до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій. Таким особам пропонується заборонити брати участь у виборах.

Третій крок передбачає визначення того, чи підлягають кримінальній відповідальності держслужбовці, судді, силовики та інші громадяни, які з 2014 року перейшли працювати на окупантів. Таким особам пропонують видати пожиттєвий «вовчий квиток».

Четвертий крок передбачає, що рф або інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво, забезпечує безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у держзраді та в інших кримінальних злочинах осіб, як українців, так і громадян рф, причетних до воєнних злочинів, скоєних на території України в цілому і Криму зокрема.

П’ятим кроком передбачається розслідування пропагандистів та різного роду експертів, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України українців, кримських татар та інших національностей. Таких осіб хочуть позбавлені волі, звань, пенсійного забезпечення та майна.

Шостий крок полягає у тому, що росіяни, які незаконно проживали в Криму з 2014 року, мають негайно залишити півострів.

Сьомий крок. Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаються нікчемними — закон, який діє вже дев’яти років. Право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо майно привласнене або націоналізоване окупантами, воно повертається власникам.

Восьмий крок передбачає демонтацію Керченського мосту з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків.

Дев’ятий крок стосується реалізації комплексної програми «Детоксикація» — нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова.

Десятий крок передбачає створення документальної бази фактів російських злочинів проти громадян України, які чинили спротив окупації. Відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.

Одинадцятий крок передбачає негайне звільнення всіх українців та кримських татар, яких москва переслідувала за політично вмотивованими ознаками з 2014 року з відшкодуванням завданих моральних збитків.

Дванадцятий крок. Ураховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення і переписування історії, так званий «город русской славы» Севастополь перейменовується в «Об'єкт № 6». У майбутньому Верховна Рада може перейменувати місто в Ахтіар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чи можливо у 2023 році повернути Крим «фізичним шляхом», відповів, що «ми готові морально і готуємось технічно». Глава держави наголосив, що у майбутньому будуть «відповідні справедливі деокупаційні кроки».