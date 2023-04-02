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Захисники України за тиждень (з 27 березня по 2 квітня) знищили близько 4 тис. російських окупантів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
Також загарбники за тиждень втратили 224 одиниці озброєння та військової техніки:
- 23 танки;
- 39 бойових броньованих машин;
- 56 артилерійських систем;
- п’ять РСЗВ;
- дві установки ППО;
- 51 одиницю автотехніки;
- 14 одиниць спецтехніки;
- один літак;
- 33 безпілотники.
Нагадаємо, загалом російські загарбники втратили вже понад 174 тис. солдатів.
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