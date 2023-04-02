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Рашисты терпят значительные потери в ходе вторжения в Украину, фото: Генштаб ВСУ

4 тыс. рашистов ликвидировали защитники Украины за неделю — детали

2 апр 2023, 16:29
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Захисники України за тиждень (з 27 березня по 2 квітня) знищили близько 4 тис. російських окупантів.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Також загарбники за тиждень втратили 224 одиниці озброєння та військової техніки:

  • 23 танки;
  • 39 бойових броньованих машин;
  • 56 артилерійських систем;
  • п’ять РСЗВ;
  • дві установки ППО;
  • 51 одиницю автотехніки;
  • 14 одиниць спецтехніки;
  • один літак;
  • 33 безпілотники.

Нагадаємо, загалом російські загарбники втратили вже понад 174 тис. солдатів.

Источник: Ракурс


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