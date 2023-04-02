Рашисти зазнають значних втрат в ході вторгнення в Україну, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181593-4-tys-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-tyjden-detali.html

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Захисники України за тиждень (з 27 березня по 2 квітня) знищили близько 4 тис. російських окупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Також загарбники за тиждень втратили 224 одиниці озброєння та військової техніки:

23 танки;

39 бойових броньованих машин;

56 артилерійських систем;

п’ять РСЗВ;

дві установки ППО;

51 одиницю автотехніки;

14 одиниць спецтехніки;

один літак;

33 безпілотники.

Нагадаємо, загалом російські загарбники втратили вже понад 174 тис. солдатів.