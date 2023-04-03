Рашисты заставляют учителей оккупированного Запорожья отказываться от украинского гражданства

Рашисты проводят принудительную паспортизацию населения.

https://racurs.ua/n181604-rashisty-zastavlyaut-uchiteley-okkupirovannogo-zaporojya-otkazyvatsya-ot-ukrainskogo-grajdanstva.html

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Російські окупанти продовжують здійснювати примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляється у ранковому зведення Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл, в термін до 01 червня поточного року, написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти, — наголошують у Генштабі.

У Генштабі зазначають, що на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог наразі активних дій не проводить та удосконалює оборонні рубежі. Також рашисти протягом минулої доби здійснили обстріли понад 30 населених пунктів неподалік лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомляли, що в окупованих Генічеську та Стрілковому на блокпостах солдати рф обмежують пресування українців, які не мають російських паспортів.