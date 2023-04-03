В Мелитополе взорвался автомобиль с местным коллаборационистом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181606-v-melitopole-vzorvalsya-avtomobil-s-mestnym-kollaboracionistom-video.htmlРакурс
В окупованому Мелітополі на проспекті Богдана Хмельницького сьогодні, 3 квітня, вранці пролунав вибух в одній з автівок.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Згодом стало відомо, що в автомобілі перебував місцевий колаборант Максим Зубарєв.
Він пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію, — зазначив Федоров. — У зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився «не в тому місці не в той час».
У соцмережах з’явилися повідомлення, що Зубарєва після вибуху госпіталізували, він у тяжкому стані.
І мабуть, на стільки все погано, що … у пропагандистських ТГ уже повідомили, що Зубарєв цитуємо: «До недавнього часу обіймав посаду голови адміністрації смт Якимівка». Ключове слово «обіймав». Окупанти або його звільнили заднім числом, або сумніваються в тому, що він виживе, — зазначає місцеве видання «РІА Мелітополь».
Джерело: Іван Федоров, «РІА Мелітополь»