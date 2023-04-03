Наслідки підриву автомобіля в Мелітополі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n181606-u-melitopoli-pidirvaly-avtomobil-z-miscevym-kolaborantom-video.html

Ракурс

В окупованому Мелітополі на проспекті Богдана Хмельницького сьогодні, 3 квітня, вранці пролунав вибух в одній з автівок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Згодом стало відомо, що в автомобілі перебував місцевий колаборант Максим Зубарєв.

Він пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію, — зазначив Федоров. — У зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився «не в тому місці не в той час».

У соцмережах з’явилися повідомлення, що Зубарєва після вибуху госпіталізували, він у тяжкому стані.

І мабуть, на стільки все погано, що … у пропагандистських ТГ уже повідомили, що Зубарєв цитуємо: «До недавнього часу обіймав посаду голови адміністрації смт Якимівка». Ключове слово «обіймав». Окупанти або його звільнили заднім числом, або сумніваються в тому, що він виживе, — зазначає місцеве видання «РІА Мелітополь».

Джерело: Іван Федоров, «РІА Мелітополь»