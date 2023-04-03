Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки підриву автомобіля в Мелітополі, скріншот відео

У Мелітополі підірвали автомобіль з місцевим колаборантом (ВІДЕО)

3 кві 2023, 09:52
999

В окупованому Мелітополі на проспекті Богдана Хмельницького сьогодні, 3 квітня, вранці пролунав вибух в одній з автівок.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Згодом стало відомо, що в автомобілі перебував місцевий колаборант Максим Зубарєв.

Він пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію, — зазначив Федоров. — У зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився «не в тому місці не в той час».

У соцмережах з’явилися повідомлення, що Зубарєва після вибуху госпіталізували, він у тяжкому стані.

І мабуть, на стільки все погано, що … у пропагандистських ТГ уже повідомили, що Зубарєв цитуємо: «До недавнього часу обіймав посаду голови адміністрації смт Якимівка». Ключове слово «обіймав». Окупанти або його звільнили заднім числом, або сумніваються в тому, що він виживе, — зазначає місцеве видання «РІА Мелітополь».

Максим Зубарєв, фото: «РІА Мелітополь»

Джерело: Іван Федоров, «РІА Мелітополь»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів