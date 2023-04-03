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В Украине уже более 460 детей погибли в результате российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

467 детей стали жертвами российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)

3 апр 2023, 10:21
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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 3 квітня, вже 467 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 944 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. 379 дітей вважаються зниклими безвісти.





Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 448;
  • Харківській області — 275;
  • Київській області — 127;
  • Херсонській області — 94;
  • Запорізькій області — 88;
  • Миколаївській області — 85;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 66.

В Україні вже понад 460 дітей загинули внаслідок російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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