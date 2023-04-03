В Украине уже более 460 детей погибли в результате российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n181607-467-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu-infografika.html

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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 3 квітня, вже 467 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 944 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. 379 дітей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах: